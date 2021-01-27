Google работает над MicroDroid — максимально урезанным образом Android

Google работает над MicroDroid — максимально урезанным образом Android

Возможно, с его помощью компания намерена реализовать более продвинутую виртуализацию своей мобильной ОС.

На странице Android Open Source Project появилось упоминание новой версии мобильной операционной системы – MicroDroid. Она будет сильно урезанной даже на фоне Android GSI, который до этого считался минимальным образом Android, пишет XDA-Developers.

В самой документации MicroDroid описывается как «минимальный образ Linux на основе Android». Его, судя по всему, планируется использовать в виртуальных машинах. Например, для того, чтобы виртуализировать отдельное Android-приложение поверх гипервизора, без необходимости запускать дополнительную полноценную среду рабочего стола:

Hypervisor — мгновенное переключение между изолированными ОС / Источник: Qualcomm

Возможно, новинка станет ещё одним шагом Google на пути к реализации проекта ARCVM. Именно с его помощью, согласно последним утечкам, поисковый гигант намерен реализовать новый способ запуска Android-приложений на Chrome OS.

Источник: XDA-Developers

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