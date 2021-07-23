Google создала новую компанию Intrinsic. Она будет создавать программы для промышленных роботов

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Компания Alphabet, которая владеет Google, создала новую фирму Intrisic. Она встанет в один ряд с Waymo, которая занимается беспилотными автомобилями, и Wing, которая создаёт дронов.

Пока не совсем ясно, что именно будет разрабатывать Intrisinc. Генеральный директор компании Венди Тан Уайт говорит, что они «раскроют творческий и экономический потенциал промышленной робототехники для миллионов других предприятий, предпринимателей и разработчиков» — что бы это ни значило.

Понятно только, что Intrisinc будет заниматься робототехникой. Компания собирается создавать ПО, которое сделает развертывание промышленных роботов дешевле и проще.

В 2013 году Google уже пыталась зайти на рынок роботов. Тогда корпорация купила семь компаний за 6 месяцев, включая японскую Schaft и известную Boston Dynamics.

Однако спустя время проект провалился. Google продала или закрыла большинство компаний: роботов оказалось трудно делать, и это приносило мало прибыли.

После неудачи Google больше сосредоточилась на создании программном обеспечении для роботов с использованием методов машинного обучения. Наработки в этой области, вероятно, будут использовать сотрудники новой Intrisic.

Источник: The Verge