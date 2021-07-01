Google встроит в Android-смартфоны цифровой паспорт вакцинации COVID-19

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Google обновила Passes API, который раньше использовался только для хранения карт и билетов на телефоне. Теперь с его помощью на смартфоне можно будет безопасно сохранить сертификаты о вакцинации от COVID-19 и данные ПЦР-тестов.

С сегодняшнего дня разработчики из медицинских организаций получат доступ к обновлённому Passes API. Если они согласятся публиковать результаты вакцинации в цифровом виде, можно будет реализовать цифровые паспорта на уровне страны.

Выглядит удобно. Сохранили на телефон сертификат и при необходимости предъявляете QR-код: в кафе, в ресторане, в аэропорту. Ещё из плюсов — единообразие и трудность в подделке.

Пока цифровые паспорта вакцинации тестируют в США, но вскоре они появятся и в ряде других стран. Ждём в России.

Источник: Блог Google