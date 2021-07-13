Google выпустила набор инструментов для разработчиков игр под Android. Что полезного

Поделиться

Google запустила Android Game Development Kit (AGDK) — набор инструментов и библиотек, который поможет в разработке и оптимизации игр под Android.

Интегрированные рабочие процессы

The Android Game Development Extension добавляет Android в Visual Studio в качестве целевой платформы. Это позволяет существующим многоплатформенным игровым проектам быстро интегрировать Android в качестве новой платформы.

Android работает с несколькими популярными разработчиками игровых движков, чтобы напрямую интегрировать собственные инструменты и библиотеки.

Там, где это невозможно, Android сосредоточился на создании плагинов для игровых движков — например, Unity. Эти плагины собраны в одном месте, чтобы было удобно.

Игровые библиотеки C и C++

Game Activity — основа для игр на C ++. Эта библиотека предоставляет интерфейсы C для всех ожидаемых событий на Android — например, для поворота экрана. Таким образом вы можете минимизировать время разработки, которое вы тратите, программируя на Java.

Game Text input обеспечивает использование программной клавиатуры на языке C, которая официально поддерживается и будет работать во всех версиях Android.

Game Controller позволяет обрабатывать ввод от игровых контроллеров на языке C, отображать их функции и при необходимости повторно подключаться к устройству.

Оптимизация производительности

Google обновила Android GPU Inspector (AGI) и добавила туда функцию профилирования кадров. Она помогает обнаружить проблемы, связанные с графическим процессором, и понять их причины.

Android Performance Tuner отвечает за телеметрию пользователя. С его помощью вы можете увидеть, как ведут себя различные части вашей игры и как она работает на разных устройствах.

Скачать набор инструментов AGDK →

Источник: Блог Android Developers