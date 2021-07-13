Google выпустила набор инструментов для разработчиков игр под Android. Что полезного

Google выпустила набор инструментов для разработчиков игр под Android. Что полезного

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Google запустила Android Game Development Kit (AGDK) — набор инструментов и библиотек, который поможет в разработке и оптимизации игр под Android. 

Интегрированные рабочие процессы

  • The Android Game Development Extension добавляет Android в Visual Studio в качестве целевой платформы. Это позволяет существующим многоплатформенным игровым проектам быстро интегрировать Android в качестве новой платформы. 
  • Android работает с несколькими популярными разработчиками игровых движков, чтобы напрямую интегрировать собственные инструменты и библиотеки. 
  • Там, где это невозможно, Android сосредоточился на создании плагинов для игровых движков — например, Unity. Эти плагины собраны в одном месте, чтобы было удобно. 

Игровые библиотеки C и C++

  • Game Activity — основа для игр на C ++. Эта библиотека предоставляет интерфейсы C для всех ожидаемых событий на Android — например, для поворота экрана. Таким образом вы можете минимизировать время разработки, которое вы тратите, программируя на Java. 
  • Game Text input обеспечивает использование программной клавиатуры на языке C, которая официально поддерживается и будет работать во всех версиях Android.
  • Game Controller позволяет обрабатывать ввод от игровых контроллеров на языке C, отображать их функции и при необходимости повторно подключаться к устройству.

Оптимизация производительности

  • Google обновила Android GPU Inspector (AGI) и добавила туда функцию профилирования кадров. Она помогает обнаружить проблемы, связанные с графическим процессором, и понять их причины.
  • Android Performance Tuner отвечает за телеметрию пользователя. С его помощью вы можете увидеть, как ведут себя различные части вашей игры и как она работает на разных устройствах.

Скачать набор инструментов AGDK →

Источник: Блог Android Developers 