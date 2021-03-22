В Play Store появилось приложение WifiNanScan, которое поможет разработчикам экспериментировать с технологией Wi-Fi Aware (NAN).

WifiNanScan выпустили как тестовую платформу для разработчиков, поставщиков оборудования и исследователей. По задумке, оно поможет разрабатывать одноранговые приложения для ранжирования и передачи данных. Google заявила, что приложение также позволит: