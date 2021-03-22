В Play Store появилось приложение WifiNanScan, которое поможет разработчикам экспериментировать с технологией Wi-Fi Aware (NAN).
WifiNanScan выпустили как тестовую платформу для разработчиков, поставщиков оборудования и исследователей. По задумке, оно поможет разрабатывать одноранговые приложения для ранжирования и передачи данных. Google заявила, что приложение также позволит:
- безопасно отправлять документы на принтер без предварительного входа в сеть;
- просматривать меню и делать заказы в ресторанах без подключения к интернету;
- настроить систему родительского контроля и, например, отмечать время прихода ребенка в школу;
- оптимизировать системы безопасности в аэропортах и таможенных и миграционных службах. Так, пассажирам не придется показывать документы: сотрудник службы сможет считать их данные с помощью смартфона.
Приложение подходит для смартфонов с установленной версией Android 8.0 и выше.
Источник: 9to5Google