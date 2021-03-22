Google выпустила приложение WifiNanScan, чтобы измерять расстояние между смартфонами

Google выпустила приложение WifiNanScan, чтобы измерять расстояние между смартфонами

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Оно может находить устройства на расстоянии до 15 метров и с точностью до одного метра.

В Play Store появилось приложение WifiNanScan, которое поможет разработчикам экспериментировать с технологией Wi-Fi Aware (NAN).

WifiNanScan

Интерфейс WifiNanScan

WifiNanScan выпустили как тестовую платформу для разработчиков, поставщиков оборудования и исследователей. По задумке, оно поможет разрабатывать одноранговые приложения для ранжирования и передачи данных. Google заявила, что приложение также позволит:

  • безопасно отправлять документы на принтер без предварительного входа в сеть;
  • просматривать меню и делать заказы в ресторанах без подключения к интернету;
  • настроить систему родительского контроля и, например, отмечать время прихода ребенка в школу;
  • оптимизировать системы безопасности в аэропортах и таможенных и миграционных службах. Так, пассажирам не придется показывать документы: сотрудник службы сможет считать их данные с помощью смартфона.

Приложение подходит для смартфонов с установленной версией Android 8.0 и выше.

Источник: 9to5Google