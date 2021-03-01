Группа хакеров взломала все актуальные iPhone. В том числе и iPhone 12

Команда взломщиков Unc0ver опубликовала инструмент, с помощью которого можно взломать все iPhone, поддерживающие iOS 14. Речь идёт не только о новейшей линейке iPhone 12, но и о моделях 2015 года выхода: iPhone 6S и 6S Plus.

В основу свежего метода джейлбрейка легла найденная недавно уязвимость cicuta_verosa, пишет Wccftech. Её же использует разработчик CoolStar, который также работает над собственным инструментом для взлома iOS.

Решение команды Unc0ver способно взломать iOS 14, 14.1, 14.2 и 14.3. iOS 14.4 осталась неприступна, но, возможно, в будущем разработчики смогут найти подход и к ней.

Воспользоваться инструментом группы хакеров можно из-под трёх основных десктопных ОС: Windows, macOS и Linux. На последней, правда, будет необходим аккаунт разработчика Apple для взлома iPhone.

Источник: Wccftech