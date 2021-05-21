Илон Маск анонсировал появление Tesla и возможное строительство завода компании в России

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В рамках проходящего в России марафона «Новое Знание», глава Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводитель официально появится на территории страны. Также ИТ-компания будет представлена на рынке Казахстана и других стран СНГ.

Миллиардер заявил, что в то же время рассматривает Россию как одно из мест для размещения заводов по производству электромобилей. Но пока что это лишь размышления на тему — официального анонса строительства так и не прозвучало.

Напомним, что конференция «Новое Знание» стартовала вчера, 20 мая. На ней, в течение трёх дней, множество спикеров будут делиться своими знаниями в совершенно разных областях.

В числе выступающих на марафоне, были отмечены различные бизнесмены, в том числе и сооснователь Apple Стив Возняк.

Источник: РИА Новости