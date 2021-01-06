Илон Маск может стать богатейшим человеком планеты уже до конца текущей недели

Аналитик компании Morgan Stanley Адам Джонас опубликовал материал, в котором спрогнозировал рост стоимости акций Tesla до 810 долларов за штуку до конца недели, пишет NextBigFuture. Именно этот скачок позволит Илону Маску стать богатейшим человеком планеты, обойдя даже основателя Amazon Джеффа Безоса.

На момент написания материала, рейтинг Bloomberg оценивает состояние Маска в 176 млрд долларов. Согласно всё тому же списку, основателю SpaceX уже сейчас не хватает «всего лишь» 13 млрд долларов, чтобы стать первым. Учитывая динамику подорожания акций Tesla, эта разница будет нивелирована в самое ближайшее время, заявляют зарубежные СМИ.

Напомним, что последние успехи Tesla связаны со множеством фактором. В их числе и запуск бета-версии полноценного режима самоуправления автомобилей, и перспективы принятия новых экологических требований в США, которые подстегнут переход на электромобили.

Источник: NextBigFuture