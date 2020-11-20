Internet Archive спасёт Flash от забвения

Некогда главная веб-технология уже в конце 2020 года перестанет поддерживаться своим же разработчиком — Adobe. Об отказе от неё также заявили многие интернет-компании, в число которых вошли такие гиганты как Google и Microsoft. Но, как оказалось, у технологии хоть и нет особой перспективы развития в будущем, все её прежние достижения не канут в лету и всё из-за свежей инициативы Internet Archive.

Пожалуй, самая крупная онлайн-библиотека, в которой уже хранится множество бесплатных книг, аудио, приложений и т.д, заявила о намерении сохранить некогда популярные Flash-проекты. Пока что их число достигает более 500 штук, но компания заявила о намерении в разы увеличить их количество.

Для того, чтобы включить Flash-анимации и игры, пользователям нет необходимости устанавливать старые версии браузеров, в которых ещё имеется поддержка данной технологии. Internet Archive использует эмулятор Ruffle, чтобы у посетителей ресурса была возможность прикоснуться к флеш-играм даже спустя многие годы, когда о Flash и вовсе все позабудут.

Хоть совместимость Ruffle с Flash всё же менее 100%, эмулятор сможет воспроизводить огромное число исторических Flash-анимаций прямо в браузере максимально плавно. Internet Archive

Напомним, что в России культура мультиков, созданных при помощи Flash, подарила нам такие проекты как «Масяня» и студию Антимульт.

Источник: Блог Internet Archive