Исследование: ИИ и автоматизация снизили зарплаты американских рабочих на 50-70% за последние 40 лет

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Национальное бюро экономических исследований (NBER) опубликовало свежий отчёт. В нём специалисты организации изучили рынок труда в США за последние четыре десятилетия и пришли к неутешительным выводам.

Оказалось, что зарплаты рабочих за этот период снизились на 50-70%. Связано это с тем, что компании всё чаще внедряют в свои процессы искусственный интеллект, автоматизацию и роботов.

При этом в NBER уточняют, что заработая плата людей с высшим образованием продолжает расти. Но в то же время доход работников без школьного образования с 1980 года снизился на 15%.

Ранее специалисты Всемирного экономического форума заявляли, что уже к 2025 году из-за автоматизации произойдёт сокращение примерно 85 млн рабочих мест, отмечает SecurityLab.

Именно из-за столь масштабных изменений на рынке труда, эксперты призывают разработать меры по контролю и управлению ИИ, «пока не стало слишком поздно».

Источник: NBER