Исследование: как выражение лица на фото влияет на привлекательность нанимателей в России

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Специалисты Яндекс.Практикума провели небольшое исследование. В нём они попытались выяснить, как внешний вид человека на фотографии для резюме влияет на его привлекательность в глазах нанимателя.

В выборку попали фотографии 13 человек. Все они так или иначе связаны с ИТ-сферой.

По условиям эксперимента, присланные ими изображения были сделаны на нейтральном фоне, в обычной одежде, с трёмя выражениями лица: серьёзным, со сдержанной улыбкой и с широкой американской улыбкой.

Для оценивания собранных фотографий были приглашены 211 человек, когда-либо принимавших участие в найме сотрудников и 104 человека, икогда этим не занимавшихся.

Результаты исследования оказались следующими. Лучше всего российскими нанимателями воспринимается сдержанная улыбка. На втором месте — серьёзное лицо. И лишь третье место досталось широкой улыбке:

Интересные факты

бородатые мужчины получили большее предпочтение, чем небородатые;

у девушки в очках было больше баллов, чем среднее число по всей группе;

На фотке лучше делать средне-приветливое лицо. Если не умеете делать средне-приветливое и работаете в России, то смело ставьте фотку как на паспорт, которой сами боитесь. Возможно, покажетесь кому-то где-то на 4% более компетентным. Команда Яндекс.Практикума

Источник: Хабр