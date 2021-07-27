Исследование Microsoft: 54% сотрудников чувствуют себя перегруженными. Вот 5 способов, как это исправить

Корпорация Microsoft провела ежегодное исследование Work Trend Index, в котором приняли участие более 30 тысяч работающих людей по всему миру. Компания также использовала данные Microsoft 365 и LinkedIn.
Результаты исследования
Рядовым сотрудникам — плохо
Более половины опрошенных сообщили, что чувствуют себя перегруженными работой.
При этом 41% респондентов задумываются о кардинальном изменении карьеры — это на 20% больше, чем в прошлом году.
В выгорании виновата удалённая работа, считают в Microsoft. Совещаний и переписок по электронной почте и в мессенджерах стало гораздо больше.
Руководителям — лучше
Людям на руководящих должностях, как выяснилось, сильно легче. 61% из них отметил, что они «преуспевают» — на 23 пункта больше, чем сотрудники без административных полномочий.
Исследователи связывают это с лучшей профессиональной поддержкой и большей продолжительностью отпуска у старшего персонала.
Что делать руководителям
Microsoft приготовила 5 способов, как руководители могут помочь своим сотрудникам.
- Поставьте в приоритет отдых от работы.
- Подумайте в свободное время о своём стиле руководства.
- Удвойте усилия по обучению сотрудников.
- Вооружите сотрудников информацией об отдыхе.
- Открыто и понятно рассказывайте о возвращении в офис.
Подробнее — в инфографике от Microsoft.
Что делать сотрудникам
Главное — постарайтесь отдыхать и чётко разделять рабочее время и нерабочие часы.
Дома это делать сложно, но лазейки есть.
Ловите статью от HTML Academy «15 правил работы на удалёнке». Там о том, как организовать работу из дома, чтобы не сойти с ума.
Ещё можете почитать нашу статью «Как избежать выгорания на работе» — тоже может быть полезно.
Источник: Блог Microsoft