Исследование Microsoft: 54% сотрудников чувствуют себя перегруженными. Вот 5 способов, как это исправить

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Корпорация Microsoft провела ежегодное исследование Work Trend Index, в котором приняли участие более 30 тысяч работающих людей по всему миру. Компания также использовала данные Microsoft 365 и LinkedIn.

Результаты исследования

Рядовым сотрудникам — плохо

Более половины опрошенных сообщили, что чувствуют себя перегруженными работой.

При этом 41% респондентов задумываются о кардинальном изменении карьеры — это на 20% больше, чем в прошлом году.

В выгорании виновата удалённая работа, считают в Microsoft. Совещаний и переписок по электронной почте и в мессенджерах стало гораздо больше.

Руководителям — лучше

Людям на руководящих должностях, как выяснилось, сильно легче. 61% из них отметил, что они «преуспевают» — на 23 пункта больше, чем сотрудники без административных полномочий.

Исследователи связывают это с лучшей профессиональной поддержкой и большей продолжительностью отпуска у старшего персонала.

Что делать руководителям

Microsoft приготовила 5 способов, как руководители могут помочь своим сотрудникам.

Поставьте в приоритет отдых от работы. Подумайте в свободное время о своём стиле руководства. Удвойте усилия по обучению сотрудников. Вооружите сотрудников информацией об отдыхе. Открыто и понятно рассказывайте о возвращении в офис.

Подробнее — в инфографике от Microsoft.

Что делать сотрудникам

Главное — постарайтесь отдыхать и чётко разделять рабочее время и нерабочие часы.

Дома это делать сложно, но лазейки есть.

Ловите статью от HTML Academy «15 правил работы на удалёнке». Там о том, как организовать работу из дома, чтобы не сойти с ума.

Ещё можете почитать нашу статью «Как избежать выгорания на работе» — тоже может быть полезно.

Источник: Блог Microsoft