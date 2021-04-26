Исследование: размер коммьюнити у 14 самых популярных языков программирования

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Специалисты SlashData провели свежее исследование. В нём они выяснили, какая численность коммьюнити у 14 самых популярных языков программирования.

На первом месте рейтинга расположился JavaScript — на нём пишут 13,8 млн человек. При этом к тем, кто использует на JS, отнесли и CoffeeScript и TypeScript-девелоперов . Наибольшая популярность у языка в веб-разработке и облачных технологиях. Наименьшей в машинном обучении и data science.

Второе место отошло питонистам — их 10,1 млн человек. На Python чаще всего работают с машинным обучением и data science, а также интернетом вещей (IoT).

Замыкает тройку лидеров по размеру коммьюнити Java. Количество разработчиков на этом языке всего на 0,7 млн меньше, чем у второго места — на Java активно пишут 9,4 млн девелоперов. Здесь наибольшей популярностью пользуются мобильная разработка и создание облачных технологий.

По подсчётам SlashData, всего на сегодняшний день насчитывается 24,3 млн активных разработчиков. В середине 2020 года их было 21,3 млн человек.

Ознакомиться с полным текстом исследования можно в документе аналитической компании. Но для этого вам придётся оставить немного данных о себе (например, email-адрес, на который будет выслан документ со статистикой).

Источник: Dice