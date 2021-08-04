Исследователи из MIT создали систему, которая предсказывает перспективные технологические патенты с помощью ИИ. Можете попробовать сами

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали систему на основе искусственного интеллекта, которая определяет, на какие технологии стоит обратить внимание.

Онлайн-сервис доступен для всех. На нём можно найти патенты по ключевым словам. Система покажет, насколько быстро будет «улучшаться» то или иное изобретение.

Как создавали

Команда MIT проанализировала 97% американских патентов.

Сначала исследователи разделили патенты на 1757 технологических областей. Каждая из них включает изобретения, которые выполняют определенную функцию с использованием отдельной отрасли научных знаний.

Команда MIT использовала новый алгоритм на основе вероятностей, машинное обучение, обработку естественного языка и патентную сетевую аналитику для прогнозирования темпов повышения производительности различных технологий.

Как работает онлайн-сервис

Вы вводите ключевое слово — название определённой технологии.

Сервис подбирает несколько областей, в которых собраны все существующие патенты США, которые связаны с выбранной технологией.

Для каждой области искусственный интеллект уже посчитал «коэффициент улучшения».

Если этот показатель выше 42%, значит, технология улучшается быстрее, чем встроенные чипы (закон Мура). Значит, эта область — перспективная.

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Зачем нужно

Сервис, по сути, показывает перспективные стартапы, на которые стоит обратить внимание политикам, исследователям, журналистам и инвесторам.

Источник: The Next Web