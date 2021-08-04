Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор теперь поддерживаются в Apple CarPlay и Android Auto

Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор теперь поддерживаются в Apple CarPlay и Android Auto

Новости, 8

Приложения Apple CarPlay и Android Auto для автомобилей теперь поддерживают сервисы «Карты» и «Навигатор» от «Яндекса».

Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экранах своих автомобилей.

Яндекс.Навигатор работает прямо в автомобиле

Поддержка сервисов в Apple CarPlay и Android Auto станут доступны только для пользователей с подпиской «Яндекс.Плюс».

При этом встроенные в «Карты» и «Навигатор» сервисы «Заправки», «Алиса» и «Музыка» с экрана автомобиля работать не будут — этого не позволяют правила CarPlay и Android Auto.

Ими всё так же можно будет воспользоваться со смартфона — для этого на экране автомобиля появится кнопка «Продолжить в телефоне». 

Источник: Блог Яндекса

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