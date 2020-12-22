Яндекс озвучил самые популярные поисковые запросы среди россиян в 2020 году

Яндекс, вслед за Google, подвёл итоги 2020 года. Отечественный ИТ-гигант опубликовал в Twitter-аккаунте видеоролик. В нём он показал, как менялись самые популярные поисковые запросы россиян в течение года.

Что интересно, с момента появления в топе запроса «Пандемия коронавируса», он практически ни разу не уступал кому-либо своё первое место. Лидерство сменилось лишь раз, когда в августе на первую позицию вырвались «Выборы и протесты в Беларуси». Но очень скоро COVID-19 вернул себе прежнее место.

Помимо инфекции и ситуации в соседнем государстве, россиян также интересовало множество тем: от «ДТП с участием Михаила Ефремова» и «Конфликта в Нагорном Карабахе» до «Падения курса рубля» и «Выборов президента США».

Источник: Twitter-аккаунт Яндекса