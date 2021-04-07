JetBrains выпустила первое номерное обновление IntelliJ IDEA в 2021 году

JetBrains выпустила первое номерное обновление IntelliJ IDEA в 2021 году

Новости,
218

На сайте компании JetBrains появилась свежая запись. В ней компания рассказала о выпуске новой версии IDE для работы с Java — IntelliJ IDEA 2021.1.

Какие нововведения принесло обновление?

  • работа с Java-проектами внутри обновлённой подсистемы Windows для Linux (WSL 2);
  • интеграция рабочего окружения Space внутри IntelliJ IDEA;
  • запуск кода на SSH-хостах и в Docker-контейнерах

Также JetBrains добавила базовую поддержку Java 16 и окно с HTML-превью прямо внутри IDE.

С полным списком нововведений можно ознакомиться на странице обновления, перейдя по ссылке. Скачать новую версию IntelliJ IDEA либо на сайте компании, либо с помощью Toolbox App. Также обновиться можно прямо внутри самого приложения.

Источник: Блог JetBrains

Senior Java developer
От 170 000 до 200 000 ₽
Удалённо, Полная занятость
Flutter разработчик
По итогам собеседования
Москва, Полная занятость
Программист Kotlin/Java Middle
От 110 000 ₽
Екатеринбург, можно удалённо, Полная занятость
Java разработчик
По итогам собеседования
Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Полная занятость
Android Developer
До 250 000 ₽
Удалённо, Полная занятость
Все вакансии
Разместить вакансию