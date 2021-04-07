JetBrains выпустила первое номерное обновление IntelliJ IDEA в 2021 году

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На сайте компании JetBrains появилась свежая запись. В ней компания рассказала о выпуске новой версии IDE для работы с Java — IntelliJ IDEA 2021.1.

Какие нововведения принесло обновление?

работа с Java-проектами внутри обновлённой подсистемы Windows для Linux (WSL 2);

интеграция рабочего окружения Space внутри IntelliJ IDEA;

запуск кода на SSH-хостах и в Docker-контейнерах

Также JetBrains добавила базовую поддержку Java 16 и окно с HTML-превью прямо внутри IDE.

С полным списком нововведений можно ознакомиться на странице обновления, перейдя по ссылке. Скачать новую версию IntelliJ IDEA либо на сайте компании, либо с помощью Toolbox App. Также обновиться можно прямо внутри самого приложения.

Источник: Блог JetBrains