JetBrains выпустила сервис для командной разработки с чатом и бесплатным тарифом

Компания JetBrains представила публичную версию своего нового инструмента Space для работы в команде, сообщает vc.ru. Сервис призван помочь в объединении разработчиков, дизайнеров, маркетологов, юристов и прочих специалистов при работе над проектом. Для этого в Space встроены различные модули, такие как чат, личные списки дел, поочередное код-ревью и т.д.

Функциональность Space уже охватывает вcе этапы разработки программного обеспечения и будет расширяться за счет инструментов для других специалистов и команд. JetBrains

Сами разработчики из JetBrains называют сервис «местом в цифровом доме для каждого сотрудника компании». В дальнейшем они планируют добавить синхронизацию с Outlook, «Google Календарём» и поддержку пользовательских приложений. Последнее станет возможным с помощью HTTP API, вебхуков и Space Client SDK, которые команда уже представила.

На данный момент компании могут выбрать один из четырёх тарифов (во всех можно подключить неограниченное число пользователей):

Free: ежемесячно выделяется 10 ГБ пространства, 2 тыс CI-кредитов и 50 ГБ передачи данных, поиск по последним 20 тыс сообщений, 10 подключаемых приложений или интеграций Team: ежемесячно выделяется 10 ГБ пространства на пользователя, 4 тыс CI-кредитов и 50 ГБ передачи данных на пользователя, поиск по всей истории сообщений, 20 подключаемых приложений или интеграций. Цена — 8 долларов в месяц Organization: ежемесячно выделяется 25 ГБ пространства на пользователя, 10 тыс CI-кредитов и 125 ГБ передачи данных на пользователя, поиск по всей истории сообщений, неограниченное количество подключаемых приложений и интеграций. Цена — 20 долларов в месяц Enterprise: включает в себя JetBrains All Products Pack, ежемесячно выделяется 100 ГБ пространства на пользователя, 50 тыс CI-кредитов и 500 ГБ передачи данных на пользователя, поиск по всей истории сообщений, неограниченное количество подключаемых приложений и интеграций. Цена — 99 долларов в месяц

Прямо сейчас Space доступен на всех основных платформах: Windows, macOS, Linux, Android и iOS. При этом у сервиса есть и веб-версия, а мобильные приложения пока что получили чаты, персональный лист задач, просмотр профилей сотрудников и календарь. Представители JetBrains заявили, что в ближайшее время компания расширит их функциональность.

Источник: vc.ru