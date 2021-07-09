К 2030 году интернет будет работать по всей России. Вышки в посёлках построят операторы за свой счёт

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Россия собирается обеспечить доступом в интернет всю территорию страны к 2030 году. Работу начнут уже сейчас: в 2021 году установят больше тысячи базовых станций в удалённых населённых пунктах.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин РФ в рамках международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

«Устранение цифрового неравенства остается одним из приоритетов государства. В современном мире свободный доступ к интернету стал важным критерием качества жизни», — заявил премьер-министр.

Ещё в России набирает популярность удалённая работа — в том числе для этого нужен интернет по всей стране.

В 2020 году к интернету был подключен 81% населения России — это 118 миллионов человек.

Чтобы обеспечить интернетом всю Россию, власти вынуждают операторов за свой счёт строить 4G-вышки в посёлках. Иначе Госкомиссия по радиочастотам запретит пользоваться частотами для LTE.

Источник: ТАСС, Ведомости