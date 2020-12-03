Китай начал тестировать самостоятельные роботакси на публичных дорогах

Несмотря на новый этап тестирования, такси с автопилотом всё ещё недоступны обычным пользователям, сообщает TechCrunch. В качестве испытательного полигона для роботакси было решено использовать Шэньчжэнь.

Выбор локации был неслучайным. Шэньчжэнь является крупным и густонаселённым городом, который лучше многих подойдёт для стрессового тестирования автомобилей с автопилотом. В случае успешного завершения данного этапа, компания станет заметно ближе к финальному запуску своего продукта.

Напомним, что автомобили AutoX оснащены фирменным блоком управления XCU. Именно с его помощью роботакси способны ориентироваться даже в самых сложных условиях китайских городов.

Источник: TechCrunch