Личные данные москвичей, переболевших COVID-19, слили в открытый доступ

Данные были получены из рабочих чатов столичных больниц и скорой помощи, сообщает Telegram-канал Readovka. В них хранились ссылки на Google Таблицы с данными о пациентах, болевших COVID-19. Среди них можно было найти не только фамилии, имена и адреса регистрации и/или проживания, но также и описание течения болезни. Всего в документах была информация о примерно 300 тыс человек.

В мэрии об утечке уже знают: чаты оперативно удаляются – несколько из них исчезли на глазах наших журналистов. Чего не скажешь о документах с персональными данными больных – хранившиеся в гугл-таблицах списки больных уже скачаны всеми желающими.

Отметим, что 300 тыс человек – это примерно половина из всех москвичей, которые переболели коронавирусом на момент написания материала.

Источник: Readovka