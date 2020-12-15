«Магнит» запустил платёжную систему Magnit Pay и готовится к выпуску супераппа

На официальном сайте «Магнита» появилось сообщение о сотрудничестве компании с группой ВТБ. Их совместным проектом оказалась новая платёжная система Magnit Pay. С её помощью можно будет оплачивать покупки в любом магазине.

У виртуальной карты, к которой получат доступ зарегистрированные пользователи приложения «Магнит», есть несколько ограничений. На ней можно хранить не более 60 тыс рублей, а сумма трат не должна превышать 200 тыс рублей в месяц. При пополнении карты «Магнита» с карт других российских банков комиссия взиматься не будет.

В компании также заявили, что уже в первой половине 2021 года Magnit Pay позволит оплачивать услуги ЖКХ, связи и штрафы. Снимать наличку можно будет в банкоматах партнёра сети — ВТБ. В дальнейшем «Магнит» планирует расширить своё приложение, сделав из него суперапп. В него же внедрят и собственный сервис доставки. С его помощью пользователи смогут заказать продукты из фирменных магазинов компании.

Источник: Магнит