Microsoft будет выпускать новые функции Windows 10, не дожидаясь крупных обновлений

В основу новой системы лягут пакеты обновлений Windows Feature Experience Pack, пишет Microsoft в своем блоге. С их помощью компания планирует выкатывать функции, не зависящие напрямую от крупного апдейта, но которые при этом не являются отдельными приложениями. В конечном итоге, Microsoft намерена с помощью нового метода ускорить релиз свежих возможностей операционной системы.

Уже сейчас в бета-канале сборки 19042.662 появилась возможность скачать новым методом две новые функции: режим разделённой виртуальной клавиатуры на устройствах 2-в-1 и сохранение скриншота на компьютере через его «вставку» в выбранную папку.

Напомним, ранее разработчик Google поделился информацией о планах компании реализовать новую функцию в Android. Её суть будет заключаться в обновлении отдельных фундаментальных модулей посредством Google Play Store, не дожидаясь ежегодного крупного обновления мобильной ОС.

Источник: Блог Microsoft