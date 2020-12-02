Microsoft будет выпускать новые функции Windows 10, не дожидаясь крупных обновлений

Microsoft будет выпускать новые функции Windows 10, не дожидаясь крупных обновлений

Microsoft каждый год выпускает по два крупных обновления своей операционной системы. В них пользователи получают как изменения «косметические», так и более фундаментальные. Но, судя по опубликованной компанией информации, теперь новые функции Windows 10 смогут выпускаться и в отрыве от этих апдейтов.

В основу новой системы лягут пакеты обновлений Windows Feature Experience Pack, пишет Microsoft в своем блоге. С их помощью компания планирует выкатывать функции, не зависящие напрямую от крупного апдейта, но которые при этом не являются отдельными приложениями. В конечном итоге, Microsoft намерена с помощью нового метода ускорить релиз свежих возможностей операционной системы.

Уже сейчас в бета-канале сборки 19042.662 появилась возможность скачать новым методом две новые функции: режим разделённой виртуальной клавиатуры на устройствах 2-в-1 и сохранение скриншота на компьютере через его «вставку» в выбранную папку.

Напомним, ранее разработчик Google поделился информацией о планах компании реализовать новую функцию в Android. Её суть будет заключаться в обновлении отдельных фундаментальных модулей посредством Google Play Store, не дожидаясь ежегодного крупного обновления мобильной ОС.

Источник: Блог Microsoft