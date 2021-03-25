Microsoft начала тестировать бесплатный мультиплеер для игр

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Подписка Xbox Live Gold перестанет быть необходимой для фанатов многопользовательских игр, таких как Fortnite и Call of Duty: Warzone. Компания начала тестировать обновление, в котором станут доступными бесплатный мультиплеер и Party Chat. Пользователи Alpha Skip Ahead уже могут протестировать обновление.

При этом некоторые преимущества подписки, например скидки и две бесплатные игры каждый месяц, сохраняются.

Также в начале этого года Microsoft объявила, что цены на Xbox Live Gold вырастут. Возможно, решение сделать некоторые функции бесплатными связано именно с этим.

Источник: Twitter