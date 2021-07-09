Microsoft поднимает цену на продукты для коммерческих заказчиков в России на 15,2%. Это ударит по карману корпоративных клиентов

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Российское отделение Microsoft собирается пересмотреть цены в рублях на ПО для бизнеса. Их хотят повысить на 15,2%, чтобы они были ближе к ценам в долларах.

Цену изменят 1 октября 2021 года. Так что если нужны корпоративные продукты, лучше купить сейчас.

«Изменения не затронут оформленные заказы в рамках действующих соглашений по программам корпоративного лицензирования, на которые распространяется ценовая защита. При этом цены на приобретение новых продуктов по таким соглашениям и цены в рамках новых соглашений будут устанавливаться в соответствии с прайс-листом, действительным на момент оформления заказа», — пишет Microsoft.

Источник: Блог Microsoft