Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 90. Главная фича — улучшенный блокировщик трекеров SmartBlock 2.0

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Mozilla вчера объявила о выпуске обновления для браузера Firefox. В нём прокачали версию для Windows, улучшили блокировщик фейсбуковских трекеров SmartBlock и WebRender.

SmartBlock 2.0

Это главная фишка Firefox 90. Новая версия блокировщика трекеров расширяет возможности просмотра. SmartBlock не позволяет скриптам Facebook отслеживать ваши действия, но автоматически включает трекеры, если вы логинитесь через Facebook на любом сайте, чтобы улучшить просмотр страниц.

Раньше блокировка трекеров затрудняла вход через Facebook.

Нововведения для Windows

Обновления теперь можно применять в фоновом режиме, когда Firefox не запущен.

Печать в PDF теперь создает рабочие гиперссылки.

Новая страница поддержки about:third-party — помогает выявить проблемы совместимости, вызванные сторонними приложениями.

Исключениями из режима HTTPS-only теперь можно управлять в разделе about:preferences#privacy.

WebRender

Теперь всех пользователей переведут на аппаратный ускоритель WebRender — в этом обновлении улучшили его производительность. Благодаря WebRender использовать Firefox даже на слабых компьютерах станет гораздо комфортнее.

Для разработчиков

Поддержка частных полей в DevTools: инспектирование объектов, автодополнение, вычисление выражений и вывод подсказок.

На панели Network теперь отображается предпросмотр загружаемых шрифтов на вкладке Response.

Читать подробнее про изменения для разработчиков →

Источник: Mozilla