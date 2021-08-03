«Мрачное будущее научной фантастики уже настало»: Amazon скупает у пользователей отпечатки ладоней за 10$

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Корпорация Amazon запустила кампанию по сбору биометрических материалов.

Amazon предлагает 10$ в обмен на биометрические данные

Техногигант дарит 10$ за регистрацию в сервисе Amazon One, который позволяет оплачивать покупки с помощью отпечатка ладони.

Для регистрации нужно отсканировать свою ладонь и привязать её к своим учётным данным.

Сейчас Amazon One работает в сети магазинов Amazon в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Мэриленд и Техас.

Amazon прямо заявляет, что будет хранить биометрические данные пользователей неопределённое количество времени. Но можно либо запросить удалить информацию о своём отпечатке ладони, либо не пользоваться Amazon One два года.

Экспертов настораживает эта ситуация

Сбор биометрических данных вызывает опасения в США.

«Мрачное будущее научной фантастики уже настало. Ужасно, что Amazon предлагает людям, по сути, продать своё тело, но еще ужаснее, что люди согласны делать это по такой низкой цене», — считает директор проекта Surveillance Technology Oversight Альберт Кан (Albert Cahn).

Эксперт заявил, что отпечатки ладоней и пальцев — самое эффективное средство, которое позволяет государствам следить за гражданами.

Потому что если имя и паспорт человек может сменить, то отпечаток ладони — вряд ли.

Источник: TechCrunch