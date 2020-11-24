На Xbox Series S запустили игры с PlayStation 1, PSP и прочих старых консолей

Хоть Microsoft официально и не допускает эмуляторы до своего онлайн-магазина, у любителей старых игр всё же есть возможность получить желаемое. Компания то ли нарочно, то ли случайно оставила возможность запустить на «младшей» версии своей новой консоли популярный эмулятор RetroArch.

Таким образом, теперь все владельцы Xbox Series S (и даже Series X), через режим разработчика, могут сыграть в игры с PlayStation 1, PSP, NES, SNES, Sega Dreamcast, Nintendo Wii и т.д.

Ироничность ситуации заключается в том, что в то время, как новенькая PlayStation 5 кое-как запускает игры с PlayStation 4 (и то не все), игровая приставка от Microsoft уже сейчас позволяет сыграть в проекты, выходившие на PlayStation 1 и PSP. А если верить слухам, то совсем скоро в RetroArch может появиться и поддержка core от PlayStation 2, что создаст ещё больший отрыв между Xbox Series S и PlayStation 5 в плане привлекательности для любителей ретрогейминга.

Источник: XDA-Developers