На каких языках написаны самые небезопасные проекты? Исследование от Veracode

Компания Veracode, специализирующаяся на разработке инструментов для проведения аудита безопасности, опубликовала результаты сравнения языков программирования. Оценивалась безопасность написанного на них кода.

В ходе исследования специалисты изучили более 130 тысяч приложений. Проблемы с безопасностью были выявлены у 76 % приложений. В каждом четвёртом случае найденные проблемы отнесены к категории опасных. В каждом третьем приложении уязвимости появились из-за использования сторонних библиотек.

Процент приложений с опасными проблемами безопасности:

С++ — 59 % PHP — 52,6 % .NET — 25 % Java — 23,8 % Python — 9,6 % JavaScript — 8,6 %

Если говорить обо всех уязвимостях, то самым проблемным оказался код на PHP. В 74,6 % приложений встречается межсайтовый скриптинг, в 71,6 % случаев обнаружены проблемы с шифрованием.

Результаты исследования с описаниями результатов опубликованы на странице State of Software Security. Там раскрыты наиболее распространённые уязвимости для каждого языка.

Есть также страница с подробным описанием обнаруженных проблем и способов их исправления.

Источник: Opennet