Нейросеть устроит «тотальный контроль» подмосковных школьников

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Российская IT-компания «АИС Город» разработала систему предикативной безопасности. Её планируется до конца 2021 года ввести в одной из школ Московской области.

В основу технологии ляжет нейронная сеть. Она будет следить за обстановкой в учебном заведении, контролировать состояние инфраструктуры, а также отслеживать питание детей и уровень оказываемой им медицинской помощи.

Ведомости пишут, что новая система установит «тотальный контроль» в школах — в том числе она будет относить к опасным ситуациям бег по коридору или катание по перилам.

В случае, если нейросеть решит, что создаётся угроза, она передаст информацию о ней учителям и администрации школы. Технология также будет учитывать и психоэмоциональное состояние учеников. Для этого в неё будут заложены различные эмоции, а также способность анализировать все сопутствующие факторы: от оценок на уроках до поведения.

Источник: Ведомости