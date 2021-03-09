Новые VR-шлемы Facebook научатся отслеживать глаза и выражения лиц пользователей

Новые VR-шлемы Facebook научатся отслеживать глаза и выражения лиц пользователей

Новости,
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Удивительно, какими темпами крупнейшая соцсеть развивает своё VR-направление.

Основатель Facebook Марк Цукерберг дал интервью изданию The Information. В нём он рассказал о ближайших планах компании. В том числе, речь зашла и о виртуальной реальности (VR).

Источник: The Information

Миллиардер заявил, что одной из самых впечатляющих особенностей грядущих VR-шлемов компании — это возможность отслеживать глаза и выражения лиц. С помощью этих функций в Facebook хотят создавать фотореалистичных аватаров для общения пользователей.Релиз новой разработки намечен на 2021 год.

В качестве референса, на который ориентируются в компании, Цукерберг назвал технологию MetaHuman от Epic Games. 

Также основатель крупнейшей соцсети рассказал, что прямо сейчас внутри Oculus работают сразу над двумя новыми шлемами: Quest 3 и Quest 4. Вместе с тем сама Facebook всё так же намерена выпустить свои первые «умные» очки совместно с Ray-Ban.

Источник: The Information