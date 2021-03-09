Новые VR-шлемы Facebook научатся отслеживать глаза и выражения лиц пользователей

Основатель Facebook Марк Цукерберг дал интервью изданию The Information. В нём он рассказал о ближайших планах компании. В том числе, речь зашла и о виртуальной реальности (VR).

Миллиардер заявил, что одной из самых впечатляющих особенностей грядущих VR-шлемов компании — это возможность отслеживать глаза и выражения лиц. С помощью этих функций в Facebook хотят создавать фотореалистичных аватаров для общения пользователей.Релиз новой разработки намечен на 2021 год.

В качестве референса, на который ориентируются в компании, Цукерберг назвал технологию MetaHuman от Epic Games.

Также основатель крупнейшей соцсети рассказал, что прямо сейчас внутри Oculus работают сразу над двумя новыми шлемами: Quest 3 и Quest 4. Вместе с тем сама Facebook всё так же намерена выпустить свои первые «умные» очки совместно с Ray-Ban.

Источник: The Information