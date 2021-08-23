Разработали приложение для Linux, которое автоматически удаляет данные с устройства, если вас угрозами заставляют ввести пароль

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Пользователь GitHub nuvious разработал модуль PAM Duress для Linux, который генерирует альтернативные duress-пароли (пароли по принуждению). Они позволяют автоматически удалить конфиденциальные данные и закрыть нужные соединения, если пользователя угрозами заставляют ввести пароль.

Как это работает

Пользователь подключает PAM Duress и генерирует duress-пароль.

Если пользователя под давлением заставляют разблокировать устройство, он вводит duress-пароль. Устройство принимает его и пускает в систему, но в фоновом режиме запускает произвольные скрипты, которые, например, могут удалить конфиденциальные данные, которые нужно скрыть.

Злоумышленники ничего не заметят. PAM Duress скрывает запущенные произвольные скрипты.

Обычный пароль всё так же работает. Если его ввести, устройство разблокируется.

Как пользоваться

Инструкция по установке и настройке модуля — в GitHub-репозитории.

Источник: GitHub