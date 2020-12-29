Разработана настольная робо-рука с ИИ. Её можно программировать на С++ и Python

Компания Rotrics представила свою новую разработку — робо-руку DexArm. Она совмещает в себе сразу множество полезных устройств: 3D-принтер, манипулятор, гравировщик и т.д. А в честь грядущих праздников, на девайс ещё и скидку сделали.

DexArm способен рисовать любые изображения при помощи специального манипулятора. Также устройство может выжигать, травить и вырезать фигуры, используя для этого такие материалы, как дерево, картон или керамика. Есть у руки и способность заниматься 3D-печатью. В этом случае в качестве «исходников» можно использовать PLA, TPU, дерево и углеродное волокно. При этом точность роботизированного манипулятора составляет 50 микрон.

Разработчики заявляют, что любой желающий может использовать ПО Rotrics Studio для создания собственных проектов на базе DexArm и создания пользовательских автоматизаций. При этом, что гораздо важнее, устройство также совместимо с Scratch. Также Rotrics выпустили специальный набор API, позволяющий программировать робота на языках C, C ++, Python, Java, Javascript и ROS.

Источник: Rotrics