На площадке Medium появился материал, в котором разработчик Прашант Мудгал рассказал о созданном им искусственном интеллекте. Уникальной особенностью его проекта, построенного на базе модели GPT-2 от OpenAI, является использование философских трактатов в качестве учебных материалов.

Начал Мудгал обучение ИИ с работ Аристотеля и Платона. У последнего разработчик взял «Государство» в качестве материала для нейросети. Для процесса тренировки он использовал MacBook Pro 16” без дискретной видеокарты.

Сначала девелопер создал под свой проект специальное приложение, которое можно было разместить на Google Cloud Platform или AWS EC2. Это позволило бы сделать из искусственного интеллекта полноценный веб-сервис.

Но в итоге, из-за большого размера модели, программист столкнулся с проблемами, на исправление которых не стал тратить время. Вместо этого он сконцентрировался на тренировке модели, а доступ к проекту оставил лишь в GitHub-репозитории.

И если на этом этапе нейросеть выдавала пускай и мудрёные, но более-менее адекватные ответы, то после добавления в программу обучения работ Ницше и Вольтера всё изменилось. На вопрос «Подпадают ли псы на небеса», ИИ ответил следующим образом:

Небеса — это место, где Солнце встаёт, а небо разбивается на облака. Ты должен любить и любить. Я всегда любил собак. Я люблю есть собак и люблю делать это постоянно. Когда ты не думаешь о них, тебе следует думать о них.

И чем дальше модель обучались, тем более «тёмноё» становились озвученные ею мысли.

Сам разработчик заявил, что ему модель GPT кажется очень перспективной в сфере философии. По его мнению, в ближайшем будущем ответы ИИ будут становиться всё более последовательными, что позволит использовать нейросети для изучения подобного способа познания мира.

Источник: Medium