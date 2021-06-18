Релиз первой беты Visual Studio 2022 — переход на х64, ИИ-помощник и кросс-платформенная разработка

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Microsoft опубликовала в своём блоге пост. В нём компания анонсировала выход первой беты новейшей версии своей IDE — VIsual Studio 2022. Таким образом компания сдержала обещание выдать первую тестовую версию приложения летом.

Ключевые особенности

Возможность масштабировать и создавать комплексные проекты благодаря переходу к 64 битам по умолчанию.

Более быстрая разработка благодаря функции IntelliCode, в основу которой лёг искусственный интеллект Microsoft.

C# и .NET MAUI внедрили кросс-платформенную разработку приложений. Например, одновременно и десктопных, и мобильных.

Где скачать?

Достаточно перейти на сайт проекта и выбрать версию для своей системы.

Что дальше?

Больше нововведений стоит ждать во второй бета-версии Visual Studio 2022. Подробнее о них можно почитать на странице с дорожной картой компании.

При этом Microsoft уже обратилась к разработчикам расширений. Они призвали «портировать» свои наработки для свежей версии Visual Studio. Для этого редмондцы даже создали отдельный документ, с которым вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: Блог Microsoft