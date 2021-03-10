Роскомнадзор по ошибке замедлил все сайты, содержащие «t.co» в домене

Сегодня утром стало известно о замедлении скорости Twitter в России из-за претензий Роскомнадзора (РКН) к социальной сети. Сейчас же появились новые подробности о ситуации.

Оказалось, что ограничивая доступ к сокращателю ссылок Twitter, находящемуся по адресу https://t.co/, ведомство «задело» вообще все доменные имена, содержащие в себе фрагмент «t.co». Об этом написал пользователь Twitter под ником ValdikSS.

В числе пострадавших адресов оказались microsoft.com, pinterest.com, reddit.com и, что иронично, rt.com.

Telegram-канал IT и COPM подметил, что в общей сложности 48 355 хостов из 1 млн самых популярных подпадают под ограничения скорости РКН.

Напомним, что подобная ситуация уже возникала в 2018 году. Тогда регулирующий орган пытался заблокировать Telegram в России. Правда, заблокированными оказались множество сторонних ресурсов, в то время как сам мессенджер продолжал работать с незначительными перебоями. Видимо, Роскомнадзор решил повторить не самый приятный опыт.

Источник: Twitter