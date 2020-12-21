Российские хакеры заразили внутренние системы Intel, Cisco и множества других техногигантов США

Группа хакеров, взломавших SolarWinds Orion, «проникла» на сервера крупнейших ИТ-компаний страны, сообщает WSJ. Газета провела собственное расследование, в результате которого выяснила, что от рук российских хакеров пострадало не только правительство США, но и такие компании как Intel, NVIDIA, Cisco, VMware и т.д.

Представители Cisco уже заявили, что компания нашла следы вредоносного ПО на компьютерах сотрудников и небольшом количество лабораторных систем. Intel заявила о проведении внутреннего расследования. По словам представителей чипмейкера, компания пока что не сумела обнаружить следов воровства данных хакерами.

Отметим, что специалисты всё ещё не могут сказать, к каким именно секретным данным компаний злоумышленники успели получить доступ. Также неизвестно, остался ли у них доступ к серверам техногигантов.

Напомним, что недавно в сети появилась информация о грандиозной хакерской атаке. Её суть заключалась во взломе программы Orion, разрабатываемой компанией SolarWinds. Её клиентами были Министерство финансов США, Национальная администрация по информатике и телекоммуникациям при Министерстве торговли США, а также множество ИТ-гигантов.

Источник: WSJ