Российский суд потребовал от Google удалить приложение из-за пиратского контента в нём

Московский городской суд направил в Google письмо. В нём государственный орган потребовал заблокировать приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader, передаёт газета «Коммерсантъ». Иск был подан компанией S.B.A. Music Publishing, которая и обратилась в Роскомнадзор с требованием прекратить нелегальное распространение трёх песен российской группы Cream Soda в приложении.

Ситуацию прокомментировал представитель истца Роман Лукьянов. По его словам, это первое подобное решение, опирающееся на обновлённый закон о блокировке приложений, в России.

Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика — владелец магазина приложений. Теперь понятно, что просьба заблокировать пиратское приложение может быть удовлетворена. Роман Лукьянов

По всей видимости, теперь владельцы приложений будут в более «шатком» положении, чем прежде. Если они не смогут ограничить доступ к пиратскому контенту в течение суток после решения суда, то Google Play, App Store и прочие магазины приложений должны будут тут же заблокировать программу-нарушителя.

Источник: Коммерсантъ