Samsung присоединилась к Google в разработке Fuchsia OS

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Последние несколько лет Google активно работает над новой универсальной операционной системой — Fuchsia OS. Несмотря на то, что в будущем она может заменить и Android, и Chrome OS, до последнего разработка проекта велась лишь в стенах поискового гиганта.

Но в декабре 2020 года Google всё же дала сторонним разработчикам доступ к коду. А сейчас в работе на Fuchsia была замечена и Samsung.

Южнокорейский вендор внёс коммит в часть системы, связанную с файловой системой F2FS. В последние годы она начала внедряться как замена устаревшему EXT4, пока что являющемуся стандартом в мире Android-смартфонов.

Важно понимать, что изменения внесены на одиноким сотрудником Samsung, занимающимся разработкой в свободное время. Авторство коммитов приписано Samsung Inc.

Также именно Samsung Inc. попала в файл «АВТОРЫ». Ранее там было лишь упоминание Google LLC. По мнению зарубежных журналистов, это может говорить о полноценной коллаборации двух технологических компаний в разработке Fuchsia OS.

Источник: 9to5Google