Samsung выпустила обновление, делающее старые смартфоны частью интернета вещей

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В официальном блоге Samsung появился свежий пост. С его помощью компания анонсировала выпуск нового обновления для старых смартфонов в рамках программы Galaxy Upcycling at Home. Установив его, девайсы получат вторую жизнь, став частью «умного» дома.

Датчик звука

После апдейта старенький Samsung Galaxy S8 можно будет использовать как звуковой датчик. Смартфон будет распознавать звуки и вычислять их источники. Например, если аппарат заметит плач, то он запишет его и отправит на ваш основной смартфон.

Световой датчик

Также обновление превратит телефон в датчик света. И когда устройство поймёт, что вокруг стало темно, оно «свяжется» с «умными» лампочками и включит их.

Что ещё принесёт обновление?

Уменьшение «жора» батареи. Это нужно для того, чтобы в режиме устройств «умного» дома старые смартфоны могли продержаться как можно дольше от одного заряда.

На какие устройства распространяется Galaxy Upcycling at Home?

На все смартфоны Galaxy S, Note и Z, выпущенные с 2018 года и работающие как минимум под управлением Android 9. В будущем компания хочет расширить список устройств, поддерживающих программу перехода.

Источник: Samsung