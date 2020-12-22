Сбер выпустил собственные беспилотники на дороги Москвы

Sber Automotive Technologies начала тестирование первых беспилотных автомобилей компании на улицах Москвы, сообщила пресс-служба Сбера. Представители компании назвали момент старта неслучайным. Таким образом компания решила испытать свои беспилотники в условиях «высокой влажности, отрицательной температуры, плохой обзорности и тяжёлой дорожной обстановки».

Беспилотные автомобили Сбера успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования. Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника. Пресс-служба Сбера

Представители финтех-гиганта также заявили и о желании довести общее число своих беспилотников до десяти. Рост их количества намечен в том числе на 2021 год.

Напомним, что СберАвтоТех — это достаточно новое подразделение Сбера. Создано оно было лишь в апреле 2020 года. Но уже за первые 8 месяцев компания успела пройти путь от этапа исследовательских и конструкторских работ, до выпуска первой серии собственных беспилотных авто.

Источник: Сбер