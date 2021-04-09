Следующее обновление ядра Linux может получить поддержку ARM-чипа Apple M1

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Гектор Мартин, наиболее известен по переносу Linux на разные поколения PlayStation. Но также в последнее время о разработчике заговорили из-за его проекта Asahi Linux. Суть проекта заключается в портировании Linux на ARM-чип Apple — Apple M1.

Сейчас же Мартин заявил, что ему удалось внести последний набор изменений в свой порт, который позволяет рассчитывать на добавление его кода в код ядра Linux 5.13.

Ну наконец то! Это было очень долго, но дело сделано! Это всего лишь базовая подготовка, но она закладывает прочную основу и, вероятно, является самым сложным этапом апстриминга, который нам пришлось бы пройти. По крайней мере, до тех пор, пока не будет завершена работа с GPU. Гектор Мартин

Разработчик надеется, что его проект станет частью Linux 5.13 благодаря окну слияния, запланированному на конец апреля 2021 года.

По большей части, если Линус Торвальдс не будет против, то уже в ближайшие недели пользователи смогут запустить официальное ядро Linux на Apple M1 устройствах.

Источник: TechRadar