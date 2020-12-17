Состоялся релиз GTK 4.0

Разработчики GTK в официальном блоге проекта опубликовали пост, в котором заявили о релизе четвёртой номерной версии фреймворка. Создание GTK 4.0 длилось с 2016 года. На сайте сообщается, что за это время команда девелоперов успела внести 18 000 коммитов и опубликовать более 20 development-релизов.

Что нового?

В общей сложности, за четыре года было проделано столько работы, что в одном месте сложно расписать всё подробно. Это понимали и сами разработчики. Поэтому на основные нововведения они оставили ссылки, отметив в тексте релиза лишь самые яркие из них.

Воспроизведение медиа:

Шейдеры:

Как скачать?

Для тех, кому хочется попробовать GTK 4 как можно скорее, предлагается воспользоваться ночными сборками gtk4-demo and gtk4-widget-factory:

$ flatpak install https://nightly.gnome.org/repo/appstream/org.gtk.Demo4.flatpakref $ flatpak run org.gtk.Demo4

Разработчики уточнили, что несмотря на выход стабильной версии GTK 4, они продолжат поддерживать и GTK 3. Но при этом команда всё же закончит поддержку GTK 2, выпустив последний релиз этой версии в ближайшие дни.

Источник: Блог GTK