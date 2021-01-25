Сотрудники Google в 10 странах объединились в профсоюз для отстаивания своих прав

Работники Google из 10 стран объединились в общий глобальный профсоюз, названный Alpha Global, сообщает The Verge. В него входят 13 различных более мелких организаций из Великобритании, Германии. В том числе и Alphabet Workers Union, под крышей которой объединились работники Alphabet в США и Канаде в начале января..

Издание также рассказало, что профсоюз уже успел войти в состав UNI Global Union. В эту федерацию профсоюзов входит в общей сложности около 20 млн работников разных компаний, в том числе и ИТ-гигантов, таких как Amazon и (теперь) Google.

Мы знаем, что организация справедливости в такой глобальной компании как Alphabet [материнская компания Google] не останавливается на национальных границах. Именно поэтому так важно объединиться с работниками компании из других стран. Парул Коул , исполнительный председатель Alphabet Workers Union

Отметим, что на данный момент профсоюзы Google не признаны Национальным советом по трудовым отношениям США. Это делает их бессильными в стремлении заставить руководство Google вести с собой переговоры.

Ожидается, что в дальнейшем именно рост альянса позволит ему вынудить ИТ-гиганта подписать соглашение о нейтралитете. А уже оно сделает так, что Google будет обязана поддерживать попытки объединения сотрудников в профсоюзы.

Источник: The Verge