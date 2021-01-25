Сотрудники Google в 10 странах объединились в профсоюз для отстаивания своих прав

Сотрудники Google в 10 странах объединились в профсоюз для отстаивания своих прав

Разработчики Google всех стран, соединяйтесь!

Работники Google из 10 стран объединились в общий глобальный профсоюз, названный Alpha Global, сообщает The Verge. В него входят 13 различных более мелких организаций из Великобритании, Германии. В том числе и Alphabet Workers Union, под крышей которой объединились работники Alphabet в США и Канаде в начале января..

Издание также рассказало, что профсоюз уже успел войти в состав UNI Global Union. В эту федерацию профсоюзов входит в общей сложности около 20 млн работников разных компаний, в том числе и ИТ-гигантов, таких как Amazon и (теперь) Google.

Мы знаем, что организация справедливости в такой глобальной компании как Alphabet [материнская компания Google] не останавливается на национальных границах. Именно поэтому так важно объединиться с работниками компании из других стран.

Парул Коул, исполнительный председатель Alphabet Workers Union

Отметим, что на данный момент профсоюзы Google не признаны Национальным советом по трудовым отношениям США. Это делает их бессильными в стремлении заставить руководство Google вести с собой переговоры.

Источник: Unsplash/Clem Onojeghuo

Ожидается, что в дальнейшем именно рост альянса позволит ему вынудить ИТ-гиганта подписать соглашение о нейтралитете. А уже оно сделает так, что Google будет обязана поддерживать попытки объединения сотрудников в профсоюзы.

Источник: The Verge