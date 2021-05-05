SpaceX запретил пользователям скачивать пиратский контент через космический интернет Starlink

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Пользователь Reddit под ником Substrate-97 опубликовал письмо, полученное от Starlink. В нём дочерняя компания SpaceX запретила автору поста скачивать нелицензионный контент, используя её услуги.

По словам Substrate-97, он пытался скачать «CBS show» как раз с целью проверить, как поведёт себя Starlink при столкновении с пиратством. Оказалось, что поведёт она себя как традиционные провайдеры.

Так, если детище Илона Маска обнаружит, что пользователь скачивает пиратский контент, то ему автоматически отправят предупреждение.

Если же такое воздействие не окажет влияния на клиента и он окажется злостным пиратом, то Starlink может отключить ему доступ к своему интернету.

При этом можно попытаться обойти ограничения компании. Например, воспользоваться VPN, сообщает PCMag.

Источник: Reddit