Steam фиксирует очередной рекорд: 26,4 млн одновременных пользователей

Steam фиксирует очередной рекорд: 26,4 млн одновременных пользователей

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В тройке лидеров по количеству игроков — CS:GO, Dota 2 и Rust.

На игровой платформе Steam снова побит рекорд по количеству одновременных пользователей. 7 февраля в сети были 26,4 млн человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января 2021 года. Тогда одновременно играли 25,4 млн пользователей.

Всего за последний год компания Valve, которой принадлежит Steam, побила рекорд по количеству игроков 6 раз. Кроме того, в прошлом месяце была достигнута отметка в 120 млн активных пользователей в месяц. Всё это произошло на фоне введения карантинных мер, из-за которых люди стали больше времени проводить дома и играть в игры.

Источник: Steam