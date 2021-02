Steam фиксирует очередной рекорд: 26,4 млн одновременных пользователей

На игровой платформе Steam снова побит рекорд по количеству одновременных пользователей. 7 февраля в сети были 26,4 млн человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января 2021 года. Тогда одновременно играли 25,4 млн пользователей.

Всего за последний год компания Valve, которой принадлежит Steam, побила рекорд по количеству игроков 6 раз. Кроме того, в прошлом месяце была достигнута отметка в 120 млн активных пользователей в месяц. Всё это произошло на фоне введения карантинных мер, из-за которых люди стали больше времени проводить дома и играть в игры.

Steam continues shattering its concurrent users records, right now at 26.3 million users! 🚀

Previous record was 25.4mil on January 2nd. https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/DSLzDfECPE

— Steam Database (@SteamDB) February 7, 2021