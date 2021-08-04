StormWall обнаружила самый опасный ботнет в мире. Он позволяет запускать DDoS-атаки с огромной мощностью — до 2 Тбит/с

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Специалисты компании StormWall, занимающейся информационной безопасностью, зафиксировали DDoS-атаки, которые запускали с помощью самой мощной ботнет-сети за всю историю интернета.

Мощность атак — рекордная

Максимальная мощность атаки с помощью этой сети доходила до 2 Тбит/с. Это рекорд среди всех атак, использующих ботнетов.

Использует только сервера

Новый ботнет состоит из 49 тысяч серверов. Он не использует ПК и мобильные устройства, что нетипично.

Сеть работает по стандартной схеме — атаки запускаются по протоколам UDP, TCP и HTTP с эмуляцией браузера.

Гораздо опаснее других ботнетов

Обнаруженный инструмент намного опаснее других ботнет-сетей. Атаки с мощностью 2 Тбит/c затрагивают не только жертву, но и всю цепочку его провайдеров — это может вызвать проблемы с интернетом одновременно у сотен тысяч пользователей.

Используют уже месяц

Хакеры используют новый инструмент уже около месяца: российские компании каждый день подвергаются мощным атакам. В основном бьют по игровой индустрии.

Инструмент можно купить в интернете. Цена вопроса — от 2500$ (183 тысячи рублей) за два дня.

Самостоятельно не защититься

Из-за большой мощности атаки, защищаться от неё очень дорого.

Справиться с этой задачей смогут только облачные сервисы DDoS-защиты, у которых хватит ёмкости сети фильтрации.

«О самостоятельной защите не может быть и речи», — пишет StormWall.

Источник: Пресс-служба StormWallОбложка: Kaspersky Blog