Технология голограмм из «Звёздных войн» может стать массовой уже в 2021 году

Компания IKIN занимается разработкой аксессуара для смартфона, который способен превращать контент на устройстве в трёхмерные голограммы. Их можно просматривать при дневном свете с помощью запатентованной линзы из полимера.

Потребителям придётся покупать специальный аксессуар, разработанный под размер смартфона. Голограммы можно будет использовать для просмотра фотографий, шоппинга, игр, проведения видеоконференций.

Ключевой для развития технологии должна стать выставка CES, которая пройдёт с 11 по 14 января. На ней представители IKIN встретятся с потенциальными покупателями и инвесторами, чтобы обсудить дальнейшую разработку. Компания планирует выпустить первые аксессуары для смартфонов в этом году. Созданием голографического контента будут заниматься специалисты IKIN. Сообщается, что уже есть примеры для технической демонстрации и даже игры.

IKIN также разрабатывает устройства для вывода крупных голограмм. Компания привлекла более 13 млн долларов инвестиций и сейчас ищет стратегического партнёра для дальнейшего развития технологии.

Источник: USA Today