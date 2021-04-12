Telegram-бот студентов ИТМО воссоздал 108 минут полёта Гагарина

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Студенты Института точной механики и оптики в ИТМО (Санкт-Петербург) разработали бота. С его помощью они пытались максимально точно воссоздать полёт Юрия Гагарина через общение с командным пунктом.

Называется проект «Пое хали!». В его основу легли расшифровки предстартовой подготовки и полёта Юрия Алексеевича, передаёт Хайтек.

Пользователи могут ощутить себя в роли первого космонавта, общаясь с Сергеем Королёвым — человеком, ответственным за создание первых советских ракетно-космических систем.

Для большего погружения в антураж тех событий, разработчики бота добавили и знаменитую песню «Ландыши» — именно её слушал Гагарин перед самым стартом.

Из-за повышенной нагрузки, на момент написания материала бот может быть недоступен. Но в любом случае, опробовать его можно по ссылке.

Источник: Хайтек