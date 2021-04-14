Telegram выпустил сразу две новые веб-версии мессенджера

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Спустя многие годы, команда Telegram наконец-то обновила веб-версию сервиса. При этом разработчики решили не мелочиться и создать сразу две версии: для десктопных и мобильных устройств, сообщает РИА Новости.

Первую назвали «Версия K», а вторую — «Версия Z». При этом, как рассказали представители мессенджера, обе вариации отлично работают и на компьютерах, и на смартфонах. Разделение было сделано из-за веры компании «во внутреннюю конкуренцию».

Обновлённый Telegram Web поддерживает все основные функции, в том числе тёмную тему, анимированные стикеры, папки и даже комментарии. Но до сих пор нет возможности пожаловаться на спам, редактировать фото и начать секретный чат.

Напомним, что ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал другое крупное нововведение. Вместе с релизом аналога Clubhouse в мессенджере, он также заявил о появлении в течение весны собственных ТВ-каналов внутри платформы.

Источник: РИА Новости